Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Петер Маурер отметил важность своего визита на Донбасс, в частности на оккупированную часть. Ведь это позволит увидеть реальную ситуацию в регионе.

«Хочу подчеркнуть преданности продолжать нашу деятельность в Украине и помогать гражданскому населению», — заверил глава МККК.

Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, и помощь в идентификации незаконно удерживаемых терористами лиц.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Маурер отметил, что Украина — одна из самых заминированных территорий мира, и это повлияет на многие годы вперед.

Заминированный Донбасс является проблемой, с которой Украине придется жить многие годы. Гуманитарные организации готовы помогать с ее решением.

Владимир Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас соглашаются технические детали.

Кроме того, Маурер приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил, что Красный Крест будет помогать в этом процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными. В частности, организация может способствовать передачи списков на обмен со стороны боевиков на Донбассе.