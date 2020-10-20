6 ноября села Станично-Луганского района останутся без электроэнергии

Станица Луганская и еще 9 сел района останутся без электроэнергии 6 ноября 2020 года.

Как сообщили в Станично-Луганском РЭС, отключение электричества связано с плановыми ремонтными работами по ВЛ-35кВ, которые будут проводиться 6 ноября 2020 года.

Всего планируется отключение электроснабжения с 8:00 до 16:30 в следующих населенных пунктах: Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Пшеничное, Ольховое, Сизое, Болотенное, Герасимовка, Югановка, Камышное.