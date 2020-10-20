В Луганской области ДСНС дезинфицирует учреждения после выборов

В Троицком районе, как и по всей стране и Луганской области, сохраняется тенденция ухудшения эпидемиологической ситуации.

Сейчас на территории района зарегистрировано 179 случаев заболеваний COVID-19. Поэтому, как сообщили в пресс-службе ДСНС, спасатели продолжают проводить регулярную дезинфекцию мест возможных очагов заболевания и распространения болезни.

3 ноября специалисты Троицкого районного отдела ГУ ДСНС Украины в Луганской области обработали специальным дезинфицирующим раствором объекты, которые привлекались к проведению местных выборов в 2020 году, а также прилегающую к ним территорию.

Аналогичные работы проводятся и лисичанскими спасателями.

3 ноября спасатели Лисичанского городского управления ГУ ДСНС Украины в Луганской области оказали помощь медикам в транспортировке больного COVID-19 в карету "Скорой".

После этого тщательно продезинфицировали поверхности подъезда с первого по пятый этажи и провели инструктаж с соседями по соблюдению противоэпидемических мероприятий в общественных местах общего пользования.