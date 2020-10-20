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В Донецкой области будут судить 49-летнюю луганчанку установившую растяжку у жилого дома

Сегодня, 12:17 citynews.net.ua | Напечатать

Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая установила во дворе жительницы Константиновского района растяжку с гранатой. В результате взрыва потерпевшая была травмирована осколками. Обвиняемую судить за покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и незаконное обращение с боевыми припасами.

Сотрудники управления уголовного розыска и детективы следственного управления полиции Донецкой области совместно с Донецкой областной прокуратурой разоблачили 49-летнюю жительницу Луганской области в организации взрыва с целью убийства. Жертвой должна была стать 55-летняя женщина, с которой у подозреваемой был давний конфликт.

Установлено, что 20 июня этого года злоумышленница прибыла в село Иванополье в Донецкой области, имея при себе взрывное устройство, а именно гранату РГД-5 и металлическую проволоку. Во время досудебного расследования детективы выяснили, что устройство фигурантка приобрела и хранила дома.

Женщина установила растяжку на воротах дома, где жила ее соперница с семьей. К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения.

По заключению следствия, противоправные действия подрывницы угрожали жизни многих людей и могли повлечь другие жертвы.

Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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В Донецкой области будут судить 49-летнюю луганчанку установившую растяжку у жилого дома » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня