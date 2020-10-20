Как в Украине получить пособие по безработице

Согласно законодательству каждый украинец, который остался без работы, имеет право на получение государственной компенсации в виде пособия по безработице.

В Луганском областном центре занятости рассказали кто имеет право на получение помощи.

Пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, которые получили официальный статус безработного. Согласно ч. 1 ст. 43 Закона Украины «О занятости населения» статус безработного предоставляется:

неработающим лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), из-за отсутствия работы не имеют заработка, но готовы и способны приступить к трудовой деятельности;

лицам, моложе 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата;

инвалидам, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или социальную помощь.

Статус безработного предоставляется только тем, кто может и желает приступить к работе!

Размер денежной помощи при безроаботице:

Сумма минимальной помощи, выплачивается застрахованным гражданам с учетом зарплаты и страхового стажа и составляет 1800 грн, не застрахованным лицам - 1000 грн. на период карантина (650 грн. после карантина) максимальный размер пособия - 8788 грн.

От чего зависит размер выплаты пособия по безработице:

от страхового стажа;

основания прекращения трудовых отношений;

размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.

Порядок выплаты пособия по безработице:

Пособие по безработице выплачивается не реже чем два раза в месяц, а с согласия безработного - один раз в месяц. Период, за который осуществляется текущее начисление пособия по безработице, ограничивается датой, предшествующей дню последнего посещения безработным центра занятости, где он зарегистрирован.

Продолжительность выплаты пособия:

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней - 100 процентов;

в течение следующих 90 календарных дней - 80 процентов;

в дальнейшем - 70 процентов.

В соответствии с законодательством общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.