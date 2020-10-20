Российские террористы обстреляли Шумы и Старогнатовку

2 ноября в Донецкой области зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В районе населенного пункта Шумы боевики обстреляли позиции ВСУ из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.