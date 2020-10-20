» » Чао, судьи: Кто рассматривал решение в КСУ по ликвидации борьбы с коррупцией?

Чао, судьи: Кто рассматривал решение в КСУ по ликвидации борьбы с коррупцией?

Сегодня, 12:34 citynews.net.ua | Напечатать

Одиннадцать судей Конституционного Суда Украины поддержали решение по делу 124/2020 (393/20), но четыре — нет. По этому решению положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», касающиеся электронных деклараций госслужащих, признаны неконституционными. Аналитики YouControl предлагают ознакомиться с основными сведениями о них и с их декларациями, поданными в 2020 году.

Кто эти судьи, проголосовавшие «за»?

Тупицкий Александр Николаевич

  • незадекларированная земля в Крыму;
  • выступал в роли «палача» НАБУ;
  • связи с «Партией регионов»;
  • связи с Юрой Енакиевским и Пупсом.

Председатель Конституционного Суда Украины по 17 сентября 2019 и является членом суда еще с 2013-го, пройдя по квотам Януковича. Именно он земельные связи с Крымом, пополнение которых «забыл» задекларировать. Еще до аннексии в 2014 он имел в собственности землю в Кореизе возле Ялты, а в 2018 будучи заместителем председателя КСУ приобрел еще один участок площадью 126 кв. м, однако она не появилась в декларациях ни за 2018, ни за 2019 год.
Кроме Крыма найдены связи в прошлом с «Партией регионов»: его жена была помощницей нардепа от партии в 7 созыве Бобкова Александра Михайловича. В то время он был правой рукой Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас скрывается от обвинений в коррупции.

Также Тупицкому приписывают контакты с авторитетными деятелями Юрой Енакиевским и Пупсом. Как один из судей-докладчиков А. Тупицкий прописал тексты решений резонансных дел по НАБУ.

Городовенко Виктор Валентинович

  • требование взятки 100 000 $;
  • история с отбором жилья у людей с инвалидностью;
  • связи с Петром Порошенко.

Назначен в ноябре 2017-XIV внеочередным съездом судей Украины. Заместитель главы администрации Порошенко Алексей Филатов лоббировал его назначение. В 2019 году Государственное бюро расследований по решению суда обязано начать расследование в отношении этого судьи и группы связанных лиц по уголовным правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 368, ст. 376 Уголовного кодекса Украины. Он требовал взятку в размере 100 000 $ за назначение Ушатого И. на должность главы Токмакского районного суда Запорожской области.

Также по сведения СМИ, он принудительно сажал людей с инвалидностью в психбольницу и отбирал у них жилье.

Завгородняя Ирина Николаевна

  • незадекларированный Land Rover;
  • неподтвержденные доходы мужа;
  • связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.

Судья с сентября 2018 года, назначена Верховной Радой при содействии депутата БПП Александра Грановского. По результатам недавней проверки НАЗК, 7 октября 2020 года, оказалось, что судья Завгородняя не задекларировали имущества на сумму более 615 000 гривен. Речь идет об автомобиле Land Rover 2012 выпуска, которым с того же 2012 владел ее муж и в 2017 и 2019 годах давал ей доверенность на пользование.

Кроме того, муж в 2018 году приобрел квартиру в Киеве на 54 квадрата за 1,3 миллиона гривен и паркоместо стоимостью 149 000 гривен. Хотя, по данным НАЗК, официально таких средств у него не было.

Также есть свидетельства о связи Завгородней с «Оппозиционной платформой — За Жизнь» и Григорием Суркисом. В 2019 году голосовала за отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Касминин Александр Владимирович

  • приватизация служебной квартиры;
  • признал неконституционным курс на приобретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО.

Назначен судьей Януковичем в сентябре 2013 года по рекомендации экс-главы КСУ — Вячеслава Овчаренко, который возглавлял Енакиевский суд, где исчезли материалы судимостей Януковича.

В декабре того же года ему предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева — «Панораме на Печерске» — площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал.

При этом семья судьи явно не из тех, что нуждается в финансовой помощи от государства. Только зарплата Александра Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен. Его жена — Анфиса — тогда же получила три миллиона гривен в качестве дивидендов от своего бизнеса.

Кроме этого Касминины владеют рядом объектов недвижимости в Полтаве, где он ранее возглавлял Апелляционный суд.

Когда КС признал проект конституционным законопроект, предлагающий закрепить в украинской Конституции курс на приобретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО, Касминин внес «особое мнение» с отрицанием.

Кривенко Виктор Васильевич

  • решение вопросов «Ленкузни»;
  • оправдание судей, решения которых вызвали узурпацию власти Януковичем.

Назначен судьей в ноября 2015 года XIII съездом судей Украины. На эту должность его пролоббировал экс-председатель Высшего хозяйственного суда Богдан Львов.

В 2017 году как старший судья исполнял обязанности председателя КСУ и отметил нагрудными знаками судей, причастных к решениям КСУ, повлекших узурпации власти Виктором Януковичем.

Почти 10 лет был председателем Совета судей Украины. Помогал в свое время П. Порошенко решать его вопросы по «Ленинской кузницы».

Литвинов Александр Николаевич

  • связь с Виктором Януковичем;
  • выступал в роли палача НАБУ.

Назначен судьей в феврале 2013 года XI очередным съездом судей Украины. Правая рука Тупицкого, с которым параллельно работали судьями в различных районных судах Донецка, когда Донецкой областью руководил Янукович.

В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала К. К. Рокоссовского (расположено в Амурской области России). Как один из судей-докладчиков прописал тексты решений резонансных дел по НАБУ.

Мойсик Владимир Романович

  • незадекларировал 150 тыс. грн;
  • связь с Виктором Ющенко.

Назначен судьей в января 2016 года П.Порошенко по рекомендации Ющенко, у которого он был советником в 2008–2010 годах. Кстати, в тот же период был членом Национального конституционного совета. По данным НАЗК, Владимир Мойсик вовремя не задекларировал более 150 000 гривен дохода.

Сас Сергей Владимирович

  • связь с «Батькивщиной».

Назначен судьей в марта 2014 Верховной Радой Украины. С 1994 года до 2014 года был народным депутатом Украины, членом партии «Батькивщина».

Слиденко Игорь Дмитриевич

  • связь со «Свободой»;
  • дважды не задекларировал доход на сумму 330 тыс. Грн.

Назначен судьей в марта 2014 года Верховной Радой Украины по квоте партии «Свобода». По данным НАЗК, судья Игорь Слиденко дважды нарушил требования части 2 статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях, несвоевременно сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии в мае и декабре 2019 года. Он не указал вовремя доход в 330 000 гривен.

Филюк Петр Тодосьович

  • история с земельными участками под имение;
  • история с «удешевленным» авто сына;
  • связь с Игорем Палицей.

Назначен судьей на внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 года.

В 2012 году Петр Филюк получил бесплатно шесть земельных участков под Луцком. Рыночная стоимость земли в этом районе достигает 1000 долларов за сотку. Однако, по словам судьи, на его территории ранее была свалка, которую он привел в порядок. И поэтому сельсовет выделил ему землю бесплатно. Сегодня там находится элитный особняк площадью 252,2 кв. м. Его официальным владельцем является отец Петра.

Согласно декларации, в 2019 году сын Петра Филюка — Андрей, приобрел автомобиль Mercedes-Benz 2013 выпуска за 356 тыс грн. Хотя рыночная стоимость такого авто — вдвое больше. Со времен, когда он был председателем Волынского апелляционного суда, Филюка связывают с Игорем Палицей.

Юровская Галина Валентиновна

  • связь с Николаем Онищуком.

Назначена судьей на внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 по результатам конкурса. С 2016 до 2019 года работала заместителем начальника отдела подготовки преподавателей Национальной школы судей Украины, ректором которой является экс-министр юстиции и бывший нардеп Николай Онищук.

Проголосовавшие «против»?

Первомайский Олег Алексеевич

Назначен судьей Верховной Радой в 2018-м по конкурсу. Бывший доцент Университета имени Тараса Шевченко.

Лемак Василий Васильевич

Назначен судьей Петром Порошенко в 2018 году. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Колесник Виктор Павлович

Назначен судьей КСУ Петром Порошенко в 2016 году. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Головатый Сергей Петрович

  • недостоверные сведения на 3600000 грн.

Назначен судьей КСУ Петром Порошенко в 2018 году. В декларации за 2019 обнаружено на 3600000 грн недостоверных сведений.

Напомним, YouControl резко осуждает действия Конституционного Суда относительно вынесенного решения. Информация из деклараций, опубликованных ранее на Назка, полученная YouControl законным образом и будет доступна в системе. Кроме того, вы можете и дальше анализировать причастность к бизнесу национальных публичных деятелей и состояние чиновников в бесплатном каталоге деклараций.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:34

Чао, судьи: Кто рассматривал решение в КСУ по ликвидации борьбы с коррупцией?

Сегодня, 11:41

Запад призвал Украину доказать, что она способна бороться с коррупцией

Сегодня, 11:08

В Луганской области начался сезон охоты

Сегодня, 10:50

3 ноября Конституционный суд продолжит рассмотрение закона об украинском языке

Сегодня, 10:29

Укрпочта запустила программу чартерных рейсов в США для быстрой доставки отправлений

Сегодня, 10:20

В Станично-Луганском районе не подали ни одного заявления на компенсацию за пожары

Сегодня, 09:49

За выходные в Луганской области 125 новых случаев COVID-19 и три человека умерли

Сегодня, 09:21

Российские террористы продолжают обстреливать Водяное

30-10-2020, 18:06

В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе

30-10-2020, 14:40

Конституционный кризис: Зеленский и КСУ обменялись обвинениями в узурпации власти

30-10-2020, 11:49

В Луганской области 2 района остались в «красной» зоне карантина

30-10-2020, 11:30

В Луганской области уже выплатили первую компенсацию пострадавшим от пожаров

Новости Украины:

29-10-2020, 11:22

В этом году «Игри Нескорених 2.0» пройдут в формате онлайн-соревнований

28-10-2020, 14:43

В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября

28-10-2020, 12:54

В Харьковской области на газораспределительной подстанции произошел взрыв - 4 человека ранены

27-10-2020, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

27-10-2020, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

Кто рассматривал решение в КСУ по ликвидации борьбы с коррупцией?