Запад призвал Украину доказать, что она способна бороться с коррупцией

Западные союзники Украины «с растущей обеспокоенностью» следят за институциональным и политическим кризисом, который спровоцировало решение Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы. Обращение к властям Украины от США, Британии, Канады, Японии, Германии и ЕС опубликовано в Facebook американского посольства в Киеве.

Союзники призвали все стороны «объединиться в диалоге, принять этот вызов» и найти выход из кризиса.

«Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный в Конституции европейский и евроатлантический курс», — подчеркнули они.