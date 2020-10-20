В Луганской области начался сезон охоты

Согласно распоряжению председателя областной администрации Сергея Гайдая, с 31 октября в Луганской области начат сезон охоты.

Как сообщает пресс-служба ОГА, распоряжением согласованы сроки охоты, порядок его осуществления, норм добычи охотничьих животных и пропускной способности охотничьих угодий в сезон охоты 2020-2021 годов.

В осенний период в области разрешен отстрел птицы, пушного и парнокопытного зверя.

В частности это касается угодий ОО «Охотничье-спортивный клуб «Сурок», ГП «Беловодское ЛОХ», ГП «Белокуракинское ЛМГ», Миловской РО УООР, ГП «Кременское ЛМГ», СООО «Агрофирма «КАЛМЫЧАНКА», ГП «Сватовское ЛМГ», ГП «Старобельское ЛМГ», Старобельское ТМР, Рубежанский МО УООР, ФГ «Привилля.ДАК», Станично-Луганской РО УООР и Троицкой РО УООР.

Определенные дни охоты - среда, суббота и воскресенье.

К охоте допускаются только те охотники, которые имеют документы на право охоты. Для получения более подробной информации необходимо обратиться к пользователям соответствующих угодий.

При проведении охоты охотники должны строго соблюдать правила охоты, техники безопасности и ветеринарно-санитарных требований.

Нарушение законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законами Украины.