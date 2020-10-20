3 ноября Конституционный суд продолжит рассмотрение закона об украинском языке

3 ноября Конституционный суд Украины в закрытом режиме планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщает пресс-служба КСУ, продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины« Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания).

Сообщается, что заседание начнется в 10:00.

Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».