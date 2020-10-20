Укрпочта запустила программу чартерных рейсов в США для быстрой доставки отправлений

30 октября из Борисполя Укрпочта в партнерстве с авиакомпаниями Авиалинии Антонова и Windrose Airlines отправила в США первый самолет Ан-124 «Руслан», который сегодня уже приземлился в Нью-Йорке. В последующие месяцы компания в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines планирует еженедельно запускать самолеты различной конфигурации в соответствии с потребностями украинских экспортеров. Программа должна обеспечить бесперебойную доставку экспортных отправлений в США в период закрытых границ и отмененных авиарейсов.

США - это одна из ключевых стран для украинских экспортеров. Укрпочта обеспечивает доставку отправлений за границу с рядом авиапартнеров: МАУ, Turkish Airlines, Silk Way West Airlines, LOT. Новая чартерная программа Укрпочты позволяет еженедельно, без транзитных стран, то есть быстро и качественно, отправлять почтовые отправления в США несмотря на их объемы. Также она нивелирует проблемы со сроками доставки, вызванными увеличением стоимости и отменой авиарейсов.

Первая отправка самолетом Ан-124 «Руслан» с грузовой емкость 650 м³ дала возможность Укрпочте прислать 125 тысяч почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса (140 млн грн в денежном эквиваленте) одной погрузкой.

«С начала карантина несмотря на отменены авиарейсов и закрытые границы мы ищем пути доставки за границу, чтобы выполнить наши обязательства и поддержать десятки тысяч украинских экспортно ориентированных малых и средних предпринимателей. И наши бизнес показатели показывают, что все усилия приносят результаты.

С начала года мы перевезли 3 млн кг экспортных отправлений. Даже учитывая тот факт, что стоимость доставки авиа для нас выросла в 4 раза, наши клиенты этого почти не заметили. Новая чартерная программа с регулярными рейсами позволит нам обеспечить надежную доставку 75-80% экспортных отправлений в США.

А вместе с пассажирскими авиалиниями мы обеспечиваем все 100%. Пока могу констатировать, что мы полностью готовы к высокому сезону, так особенно в этом году хочется порадовать наших клиентов своевременно доставленными новогодними подарками, - прокомментировал Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты.