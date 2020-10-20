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В Станично-Луганском районе не подали ни одного заявления на компенсацию за пожары

Сегодня, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

Станично-Луганская районная администрация обращается к жителям района, имущество которых пострадало от пожаров с 30 сентября по 10 октября 2020 года, с напоминанием о необходимости срочно подать документы на компенсацию за утраченное имущество.

В настоящее время ни одного пакета документов не предоставлено Станично-Луганской райгосадминистрации для выплаты материальной денежной помощи пострадавшим в результате пожаров на территории района в указанный период.

Чиновники сверхсрочно просят обратиться в свои  сельские/поселковые советы и оформить необходимый перечень документов.

Этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться в соответствии с ситуацией.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по поводу сбора пакета документов, вы можете обратиться в приемную председателя Станично-Луганской РГА по следующим телефонам: (06472) 31290, +38066 663 16 76


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