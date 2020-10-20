За выходные в Луганской области 125 новых случаев COVID-19 и три человека умерли

За выходные в Луганской области выявили 125 новых случаев COVID-19. В результате осложнений от коронавируса 3 человека умерли. Всего с начала тестирования выявлено 3760 заболевших.

В пятницу, 30 октября, от последствий коронавируса в Луганской области умерли сразу 6 человек.

Лидерами по заболеваемости остаются Северодонецк, Лисичанск, Сватовский и Троицкий районы.

В Украине за последние сутки выявлено 6754 заболевших, умерли 69 больных, выздоровели 2327 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Харьковской области - 891 и Киеве - 507 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 402 194 человек, из них 7 375 - умерли от осложнений, 163 768 выздоровели