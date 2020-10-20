» » За выходные в Луганской области 125 новых случаев COVID-19 и три человека умерли

За выходные в Луганской области 125 новых случаев COVID-19 и три человека умерли

Сегодня, 09:49 citynews.net.ua | Напечатать

За выходные в Луганской области выявили 125 новых случаев COVID-19. В результате осложнений от коронавируса 3 человека умерли. Всего с начала тестирования выявлено 3760 заболевших.

В пятницу, 30 октября, от последствий коронавируса в Луганской области умерли сразу 6 человек.

Лидерами по заболеваемости остаются Северодонецк, Лисичанск, Сватовский и Троицкий районы.

В Украине за последние сутки выявлено 6754 заболевших, умерли 69 больных, выздоровели 2327 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Харьковской области - 891 и Киеве - 507 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели коронавирусом 402 194 человек, из них 7 375 - умерли от осложнений, 163 768 выздоровели


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:34

Чао, судьи: Кто рассматривал решение в КСУ по ликвидации борьбы с коррупцией?

Сегодня, 11:41

Запад призвал Украину доказать, что она способна бороться с коррупцией

Сегодня, 11:08

В Луганской области начался сезон охоты

Сегодня, 10:50

3 ноября Конституционный суд продолжит рассмотрение закона об украинском языке

Сегодня, 10:29

Укрпочта запустила программу чартерных рейсов в США для быстрой доставки отправлений

Сегодня, 10:20

В Станично-Луганском районе не подали ни одного заявления на компенсацию за пожары

Сегодня, 09:49

За выходные в Луганской области 125 новых случаев COVID-19 и три человека умерли

Сегодня, 09:21

Российские террористы продолжают обстреливать Водяное

30-10-2020, 18:06

В Луганской области заливают фундамент под 150 метровую телебашню в Попаснянском районе

30-10-2020, 14:40

Конституционный кризис: Зеленский и КСУ обменялись обвинениями в узурпации власти

30-10-2020, 11:49

В Луганской области 2 района остались в «красной» зоне карантина

30-10-2020, 11:30

В Луганской области уже выплатили первую компенсацию пострадавшим от пожаров

Новости Украины:

29-10-2020, 11:22

В этом году «Игри Нескорених 2.0» пройдут в формате онлайн-соревнований

28-10-2020, 14:43

В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября

28-10-2020, 12:54

В Харьковской области на газораспределительной подстанции произошел взрыв - 4 человека ранены

27-10-2020, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

27-10-2020, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

За выходные в Луганской области 125 новых случаев COVID-19 и три человека умерли » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня