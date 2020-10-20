Российские террористы продолжают обстреливать Водяное

1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили договоренности о прекращении огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

В Донецкой области один обстрел зафиксирован вечером в районе населенного пункта Водяное, где российские террористы обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

По мнению штаба ООС, обстрел не представлял угрозы украинским военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, неподалеку Водяного задокументировано пролет БПЛА противника типа «Квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.