На КПВВ в Станице Луганской умер пенсионер

На КПВВ в Станице Луганской, во время пересечения линии разграничения, скончался житель оккупированного российскими террористами города Ровеньки. Об этом сообщили мониторы БФ «Право на защиту».

67-летний мужчина, который фактически проживает в оккупированных российскими террористами городе Ровеньки, возвращался домой с подконтрольной территории. У вагончика Международного Комитета Красного Креста (МККК) при выходе из КПВВ ему стало плохо.

Фельдшер и волонтеры МККК оказали пенсионеру медицинскую помощь, после чего карета «скорой» доставила его в Станично-Луганское районное медицинское объединение.

К сожалению медики не смогли спасти человека и он скончался в больнице.