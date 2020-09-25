Для жителей Тошковки установили новый тариф на отопление в сезон 2020-2021 года

Тошковский поселковый совет установил новый тариф на тепловую энергию с 8 октября на отопительный сезон 2020-2021 года.

В соответствии с решением исполнительного комитета Тошковская поселкового совета № 19 от 08.10.2020 года с 8 октября установлен: одноставочный тариф на коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для нужд потребителей.

Как сообщает «Первомайсктеплокомуненерго», новый тариф определяется как сумма тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, предоставляемый коммунальным предприятием «Первомайсктеплокомуненерго» Первомайского городского совета в с. Тошковка и составляет 1757,65 грн. за 1 Гкал. (С НДС).