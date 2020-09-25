В Луганской области 65 новых случаев COVID-19. Умерли 3 человека

За 12 октября в Луганской области выявлено 65 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Также от последствий коронавируса за сутки умерли 3 человека.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 1917 случаев заболевания.

В Украине за 12 октября COVID-19 выявили у 5133 человек, 107 больных умерли.

По данным СНБО, наибольшее количество заболевших выявлено в Харьковской области, где 439 новых случаев COVID-19 и 5 человек умерли.

В Киеве - 397 новых случаев, 10 умерших. Во Львовской области - 341 новый случай, 8 умерших. В Днепропетровской - 305 новых случаев, 10 умерших. В Донецкой области - 262 случаев, без смертей.

С 12 октября в Украине вступило в силу новое зонирование карантинных ограничений. Большинство городов Луганской области находятся в оранжевой зоне.