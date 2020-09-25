Российские террористы 7 раз обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

Российские террористы 7 раз обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметовСегодня, 09:31
12 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово-Золотое из стрелкового оружия.
Также, как сообщили в штабе ООС, боевики обстреляли из автоматического станкового гранатомета район села Комышуваха. Единственный населенный пункт с таким название вблизи от линии разграничения находится рядом с прифронтовым поселком Катериновка в Луганской области.
В Донецкой области боевики обстреливали окраины Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник обстреливал позиции ВСУ у Новолуганского.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска обстреляли Зайцево, где зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.