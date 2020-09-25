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Российские террористы 7 раз обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

12 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово-Золотое из стрелкового оружия.

Также, как сообщили в штабе ООС, боевики обстреляли из автоматического станкового гранатомета район села Комышуваха. Единственный населенный пункт с таким название вблизи от линии разграничения находится рядом с прифронтовым поселком Катериновка в Луганской области.

В Донецкой области боевики обстреливали окраины Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник обстреливал позиции ВСУ у Новолуганского.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска обстреляли Зайцево, где зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.


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