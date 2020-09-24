В Луганской области за воскресенье 26 новых случаев COVID-19 и почти все города в «оранжевой» зоне

За воскресенье, 11 октября, в Луганской области выявили 26 заболевших COVID-19. Всего за выходные (в субботу и воскресенье) в области заболели 140 человек и 3 умерли от последствий коронавируса.

Лидерами по заболеваемости являются Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Беловодский и Старобельский районы.

Из-за роста заболеваемости с сегодняшнего дня в Луганской области «оранжевый» уровень установлен в городах Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в Беловодском, Белокуракинском, Кременском, Марковском, Меловском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Троицком районах.

Новое распределение по карантинным ограничениям вступило в силу с 00:00 часов 12 октября 2020.

В Украине, по данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 4420 лицам, умерли 43 больных, выздоровели 903 пациента.

Наибольший рост заболеваемости фиксируется в Харьковской области, где за сутки выявили 741 новый случай коронавируса.

В соседней с ней Сумской области - 418 новых случаев COVID-19.

В Киеве 196 новых случаев COVID-19 и 6 человек умерли.

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