11 октября российские террористы четыре раза обстреливали украинских военных.

Вблизи населенного пункта Марьинка боевики обстреляли позиции ВСУ из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия.

Также российские террористы из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета обстреливали населенный пункт Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

По мнению штаба ООС, обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь в ответ не открывался.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.