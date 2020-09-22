Рядом со Станицей Луганской на мине взорвалась пожарная машина. 3 человека ранены

9 октября 2020 в 9-50 часов при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ДЛМГ» «АМУР».

В результате взрыва травмированы водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцов Р.И., 1978 года рождения и сотрудник ДСНС.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.