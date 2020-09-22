Террористы продолжают обстрелы и минирование украинских позиций на Донбассе

8 октября российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой области.

В районе населенного пункта Пески российские террористы обстреливали ВСУ огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

По мнению штаба ООС, вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь не открывался.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.