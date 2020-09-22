Укрпочта с Укроборонпром выпускает новые почтовые марки с военной техникой

Укрпочта совместно с Государственным концерном «Укроборонпром» 9 октября вводит в обращение марки «Бронетранспортер «БТР-4МВ1» и «Система БМ-21УМ «Берест» из серии «Национальная военная техника». Обе боевые машины изготовлены на заводах, входящих в состав Укроборонпрома.

Дизайн почтовых марок, конвертов и штемпеля «Первый день» выполнили художники Александр и Сергей Харуки.

«Обычно в мирной жизни вряд ли большинство из нас интересуется боевой техникой и бронетранспортерами. Но уже 6 лет подряд тема войны в нашей стране касается каждого. У Укрпочты свое почтовое «оружие» - марки. Благодаря им мы имеем возможность отображать наше настоящее и транслировать важные для Украины события внутри страны и далеко за ее пределами. Это уже третий выпуск марок, сюжетами которых стала современная военная техника Украина. Благодарны нашему партнеру Укроборонпром за тесное сотрудничество и за ежедневную важную работу в тылу для защиты и поддержки наших военных», - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В разработке обоих образцов техники предприятия Укроборонпрома учли боевой опыт наших защитников на Востоке Украины.

Тираж каждой марки - 130 000 экземпляров, номиналом - 9 грн.

БМ-21УМ «Берест» - это реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, разработанная и изготовленная на Шепетовском ремонтном заводе.

БТР-4МВ1 - это полноприводная бронированная машина-амфибия, разработанная Харьковским конструкторским бюро им. Морозова. Бронезащита этой машины построен таким образом, что позволяет экипажу оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях.

Серию "Национальная военная техника" Укрпочта в сотрудничестве с Государственным концерном «Укроборонпром» начала в 2016 году с выпуска почтовых марок Бронетранспортер Дозор-Б, Танк БМ Оплот и "Фрегат Гетман Сагайдачный. В 2017 серию продолжила почтовая марка Бронетранспортер БТР-4.