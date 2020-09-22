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В Луганской области террориста ЛНР приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Сегодня, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

По материалам Службы безопасности Украины осужден участник террористической организации «ЛНР», которого правоохранители задержали в августе 2020 при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях.
Следователи органов безопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии в июня 2014 года житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям и был зачислен в террористический батальон «Заря» на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в «15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР». Следствие установило, что наемник оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым.
Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его провозглашения.


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