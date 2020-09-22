Лисичанск и пригороды на 3 дня останутся без воды

Часть Лисичанска, а также Приволье и Новодружеск на 3 дня останутся без водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба Лисичанской военно-гражданской администрации, в связи с переподключением магистрального водопровода Белогоровской ВНС на новую сеть водопровода диаметром (D) 600мм с 00:00 часов 12 октября до 00:00 час 15 октября будет отключено водоснабжение в центральной части города и городах Приволье и Новодружеск.

Об этом сообщил сегодня, 8 октября, главный инженер ЛКСП «Лисичанскводоканал» Виктор Францов во время заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В случае продления сроков отключения водоснабжения, комиссия обязала управления ЖКХ обеспечить подвоз питьевой и технической воды на объекты социальной сферы и населению при содействии ГУ ДСНС Украины в Луганской области.

На этот случай комиссия решила выделить из местного материального резерва 200 литров дизельного топлива и 200 л бензина.