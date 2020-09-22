8 октября в Луганской области потушили все лесные пожары

По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ДСНС, включая задействованы подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области.

На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.

Пресс-служба ДСНС показала работу пожарной авиации в Луганской области, при помощи которой удалось ликвидировать огонь в лесах и полях.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Всего пострадало около 500 жилых домов и были эвакуированы сотни жителей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 22 тыс. га.

Пожары в Луганской области 1 - 8 октября: