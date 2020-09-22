8 октября в Луганской области потушили все лесные пожары

8 октября в Луганской области потушили все лесные пожарыСегодня, 13:48
По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ДСНС, включая задействованы подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области.
На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября.
Пресс-служба ДСНС показала работу пожарной авиации в Луганской области, при помощи которой удалось ликвидировать огонь в лесах и полях.
Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
Всего пострадало около 500 жилых домов и были эвакуированы сотни жителей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 22 тыс. га.
Пожары в Луганской области 1 - 8 октября:
- ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)
- ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Чмыревка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)
- ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)
- ликвидирован пожар камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)
- ликвидирован лесной пожар вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. Га (20:00 05.10.2020)
- ликвидирован пожар лесной подстилки и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (18:20 06.10.2020).
- ликвидировано очаг пожара вблизи селал Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 тыс. 491 га (8:50 08.10.2020)