» » В Лисичанске будут судить руководителя коммунального предприятия за 340 тысяч премий и зарплаты

В Лисичанске будут судить руководителя коммунального предприятия за 340 тысяч премий и зарплаты

Сегодня, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области будут судить руководителя коммунального предприятия по факту назначения себе 340 тысяч гривень незаконных выплат.

Лисичанская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах и повторно (ч. 3, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, чиновник с целью завладения средствами предприятия и вопреки требованиям законодательства заключил с Лисичанским городским советом дополнительное соглашение к трудовому контракту об увеличении денежной помощи при увольнении. В дальнейшем директор коммунального предприятия уволился по собственному желанию и получил незаконную денежную материальную помощь в размере 12 среднемесячных заработных плат.

Через два месяца обвиняемый восстановился в должности и заключил еще одно дополнительное соглашение с горсоветом о собственном премировании за личный вклад в работу и результаты предприятия.

Противоправные действия должностного лица по обоим фактам вызвали почти 340 тысяч гривень ущерба коммунальному предприятию и бюджету города.

Обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:35

Рядом со Станицей Луганской снова горят села

Сегодня, 15:45

Укрпочта с Укроборонпром выпускает новые почтовые марки с военной техникой

Сегодня, 14:59

В Луганской области террориста ЛНР приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Сегодня, 14:56

ЕС: У Зеленского используют Приватбанк для борьбы с политическими оппонентами

Сегодня, 14:46

Лисичанск и пригороды на 3 дня останутся без воды

Сегодня, 13:48

8 октября в Луганской области потушили все лесные пожары

Сегодня, 13:13

В Лисичанске будут судить руководителя коммунального предприятия за 340 тысяч премий и зарплаты

Сегодня, 11:13

В Луганской области задержали поджигателя лесов

Сегодня, 10:18

В Луганской области 86 новых случаев COVID-19. В Украине - рекордный рост числа заболевших

Сегодня, 09:47

В украинские вузы поступило почти 1600 человек из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 09:36

7 октября российские террористы обстреляли Водяное

Вчера, 16:08

Обокравшие мертвеца донецкие полицейские предстанут перед судом

Новости Украины:

Вчера, 16:03

Россия пыталась завербовать жителя Черниговской области

Вчера, 14:34

Одесского судью заочно приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией

Вчера, 14:15

Польша оштрафовала «Газпром» и его 5 партнеров на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока-2»

6-10-2020, 10:35

За работу на буровых установка в оккупированном Крыму помощника капитана будут судить в Украине

2-10-2020, 10:36

В Днепре база данных пациентов крупнейшей клиники попала в открытый доступ

25-09-2020, 17:29

Сразу 3 народных депутата хотят стать мэром Киева

25-09-2020, 17:25

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией - эксперт

25-09-2020, 13:22

Сегодня стартует XI Одесский международный кинофестиваль

25-09-2020, 10:42

Какая стоимость брендового велосипеда? Какие бренды предлагают отличные цены?

24-09-2020, 17:29

Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ

24-09-2020, 14:47

В Одессе проходит VI Международный литературный фестиваль

22-09-2020, 18:40

В Киеве убийцу собаки приговорили к 1 году ограничения свободы с испытательным сроком

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Лисичанске будут судить руководителя коммунального предприятия за 340 тысяч премий и зарплаты » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня