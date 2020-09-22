В Лисичанске будут судить руководителя коммунального предприятия за 340 тысяч премий и зарплаты

В Луганской области будут судить руководителя коммунального предприятия по факту назначения себе 340 тысяч гривень незаконных выплат.

Лисичанская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Лисичанского городского совета по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах и повторно (ч. 3, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, чиновник с целью завладения средствами предприятия и вопреки требованиям законодательства заключил с Лисичанским городским советом дополнительное соглашение к трудовому контракту об увеличении денежной помощи при увольнении. В дальнейшем директор коммунального предприятия уволился по собственному желанию и получил незаконную денежную материальную помощь в размере 12 среднемесячных заработных плат.

Через два месяца обвиняемый восстановился в должности и заключил еще одно дополнительное соглашение с горсоветом о собственном премировании за личный вклад в работу и результаты предприятия.

Противоправные действия должностного лица по обоим фактам вызвали почти 340 тысяч гривень ущерба коммунальному предприятию и бюджету города.

Обвиняемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.