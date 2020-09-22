В Луганской области задержали поджигателя лесов

7 октября в селе Воеводовка местные жители заметили незнакомого молодого человека, который пытался осуществить поджог на одной из улиц поселка, и сразу сообщили в полицию.

Следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции, прибывшая по вызову, доставила мужчину в следственное подразделение.

Правоохранителям 23-летний северодончанин рассказал, что пришел в поселок из Рубежное и пытался поджечь сухую траву.

Учитывая поведение мужчины и его рассказ о причинах, которые подтолкнули его к совершению этих действий, полицейские доставили мужчину в психо-неврологическое отделения Северодонецкой больницы.

Также Полиция Луганской области обследует место возможной «закладки», которой пытались поджечь лес возле села Сиротино.

Местные жители нашли на дереве опаленный бумажный сверток, который мог стать причиной возгорания леса.

Для проверки изложенной информации и выявления возможных вещественных доказательств, правоохранители установили автора фото. Мужчина показал следственно-оперативной группе место обнаружения этой «закладки».

Во время осмотра места происшествия был изъят бумажный огарок и направлен для проведения исследования. Также установлено, что именно это место не стало очагом пожара.