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В Слуге народа придумали популистский законопроект для СМИ об отрицании российской агрессии

Сегодня, 14:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной раде зарегистрировали законопроект № 4188, в котором предлагают запретить телерадиоорганизациям трансляцию высказываний, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ, оккупации Россией части территорий Украины и ведение РФ гибридной войны против Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Законопроект внес в Раду 5 октября нардеп от фракции «Слуга народа» Олег Дунда. Последний этап прохождения документа — обрабатывается в комитете.

При этом, фактически, законопроект не окажет никакого реального влияния на пропагандистские СМИ, финансирующиеся из РФ. 

Несмотря на то, что в законе прописано право штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы, если высказывания, которые содержат отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, транслировались и распространялись без предварительной записи, или содержались в выступлениях, репликах лица, которое не является работником телерадиоорганизации, то организация не понесет ответственность за нарушение.

В результате «новый» закон во многом дублирует действующие нормы освобождения СМИ и журналистов от ответственности за высказывания гостей в студии или цитирование официальных лиц (чиновников, общественных организаций и тд.)

В случае, если нарушения не устранили в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацрада сможет обратиться с иском в суд.

Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.


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