В Станице Луганской оштрафовали пенсионера за обход КПВВ по минам

72-летний мужчина пытался незаконно обойти КПВВ «Станица Луганская» со стороны временно оккупированной территории. Во время прохождения контроля он заявил, что у него нет мобильного телефона для установки приложения «Действуй дома», а отправляться на обсервацию категорически не желает.

Как сообщает пресс-служба пограничной службы, на контроле человек сказал что возвращается, а сам попытался обойти КПВВ и вскоре был задержан.

Нарушителя не пугала, ни близость боевых позиций, ни предупредительные таблицы с надписью «осторожно мины».

А недавние взрывы во время пожара от детонации неразорвавшихся боеприпасов, демонстрируют что территория у КПВВ может быть опасной.

После задержания мужчина пояснил, что следовал он в финансовое учреждение в Станице Луганской для получения пенсии.

Он признался, что имеет мобильный телефон, на который установил приложение «Действуй дома».

После этого пенсионера пропустили через линию разграничения.

За нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории его привлекли к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 1700 гривен.