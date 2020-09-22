Штормовое предупреждение усилило угрозу пожаров Попасной и Станице Луганской

По информации Луганского областного центра по гидрометеорологии днем 7 и 8 октября в Луганской области ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м / с. (1 уровень опасности, желтый).

Из-за этого возможно усиление пожаров в Станично-Луганском районе, где все еще тушат возгорания в районе села Болотенное, где сегодня возник пожар площадью 120 га.

Также под угрозой находится город Попасная и село Катериновка, где очаги тления сильный ветер может превратить в открытый огонь и распространиться на окраины населенных пунктов.



