В Луганской области 61 новый случай COVID-19

За 6 октября в Луганской области выявлен 61 новый случай заболевания COVID-19. Также рост уровня заболеваемости коронавирусом наблюдается в Донецкой области, где за сутки выявлено 263 заболевших.

В Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4753 лицам, 2569 человек выздоровели.

Умерли от последствий коронавируса 77 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области - 685 случаев (Харьков - 509 случаев), 10 больных умерли.

В Киеве - 383 новых случая, 6 летальных случаев. Кроме того, в Киевской области - 192 случая, 7 человек умерли.

Одесская область - 316 новых случаев, 10 человек умерли.

Днепропетровская область - 316 случаев (город Днепр - 237), 8 человек умерли.