Более 137 кг взрывчатки и 100 тысяч боеприпасов изъяла СБУ из схронов боевиков с начала года

Более 137 кг взрывчатки и 100 тысяч боеприпасов изъяла СБУ из схронов боевиков с начала годаСегодня, 14:34
Все эти тайники были оборудованы в районе проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей.
В тайниках террористов были найдены и приобщены к материалам уголовных дел более 40 единиц огнестрельного оружия.
Кроме того, по результатам расследований преступлений, связанных с торговлей оружием, сотрудники спецслужбы задержали участников трех межрегиональных организованных группировок.
Основным каналом продаж оружия для злоумышленников были представители криминалитета. Благодаря изъятию это оружие и взрывчатка не будут использованы против мирных граждан.
13-ти фигурантам уже сообщено о подозрении за совершение уголовных преступлений.