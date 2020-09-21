Более 137 кг взрывчатки и 100 тысяч боеприпасов изъяла СБУ из схронов боевиков с начала года

Все эти тайники были оборудованы в районе проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей.

В тайниках террористов были найдены и приобщены к материалам уголовных дел более 40 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, по результатам расследований преступлений, связанных с торговлей оружием, сотрудники спецслужбы задержали участников трех межрегиональных организованных группировок.

Основным каналом продаж оружия для злоумышленников были представители криминалитета. Благодаря изъятию это оружие и взрывчатка не будут использованы против мирных граждан.

13-ти фигурантам уже сообщено о подозрении за совершение уголовных преступлений.