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Попаснянский горсовет отказался создавать новый водоканал для города

Сегодня, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

Попаснянский городской совет отказался создавать отдельный водоканал для жителей города.

Как сообщил глава Попаснянской Военно-гражданской администрации Роман Власенко, депутаты не поддержали решение о создании отдельного коммунального предприятия для водоснабжения Попасной.

Создание отдельного предприятия для водоснабжения города обсуждается уже несколько лет. Весной 2020 года идея создания в городе Попасная собственного коммунального предприятия, которое будет предоставлять услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу с учетом процессов децентрализации рассматривалась руководством ВГА и Попаснянского водоканала.

В итоге было решено провести расчеты производственных затрат и фонда оплаты труда будущего предприятия с целью принятия дальнейших решений и понимания финансовых показателей предприятия.

Причин создания отдельного предприятия можно назвать несколько. Основная - огромная задолженность КП Попаснянский водоканал за электроэнергию, образовавшаяся из-за поставок воды на оккупированные российскими террористами районы Луганской области.

На сегодня задолженность выросла до 180 млн гривень и продолжает увеличиваться. В результате энергопоставляющие компании постоянно грозят отключением предприятия.

Вторая причина - договоренности с международными партнерами по финансированию мероприятий по переоборудованию насосного оборудования Попаснянского водоканала и значительной части водоводов предприятий. Объем инвестиций должен составить около 30 миллионов евро.

Но на весь Попаснянский водоканал этих денег не хватит. Также сть риск ареста счетов при поступлении на них средств.

К тому-же неясно - будет ли новое КП правопреемником старого предприятия или какой-либо его части.

Кто будет погашать задолженность по зарплате, за электроэнергию и кому на баланс достанутся дырявые трубы, давно отслужившие свой срок.


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