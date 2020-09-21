Зеленский: 25 октября местных выборов на оккупированных территориях Донбасса не будет

25 октября местных выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса одновременно с выборами на территории остальной Украины не будет.

Минские договоренности содержат пункты по особому статусу отдельных регионов Донбасса или изменениям в Конституцию, но на эти изменения может влиять только украинский народ, а не другие страны. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe 3 октября 2020 года.

«Когда мы говорим об одном из пунктов «Минска» — предоставление особого статуса или изменения в Конституцию, которые, как вы говорите, обсуждали Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, — регулируют изменения Конституции согласно с децентрализацией. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, которые они хотят», — пояснил Зеленский.

По словам президента, он говорил и французскому президенту Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что ‚у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы под нашим контролем, и Украина не сможет контролировать ход выборов.

«Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации, не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть; должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. <…> Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. По-другому не может быть», — подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал внимание, что «лично недоволен» последовательностью и формулировкой некоторых пунктов минских соглашений, а также составом формата.



