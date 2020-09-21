В сводный бюджет плательщики Луганской области перечислили почти 4,7 млрд гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-сентябре 2020 плательщики области уплатили в сводный бюджет 4 млрд 675 млн гривень. Это на 309,6 млн гривень больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

В частности, в государственный бюджет поступило 2,405 млрд гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 92,3 млн гривень.

Из основных платежей в бюджет поступило 836,3 млн гривень грн налога на доходы физических лиц и военного сбора; 825,5 млн гривень налога на добавленную стоимость; 100,8 гривень налога на прибыль предприятий; 21,8 гривень грн акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2,519 млрд гривень.