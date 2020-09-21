За 5 октября в Луганской области 39 новых случаев COVID-19. Один человек умер

По данным СНБО Украины в Луганской области, за 5 октября выявлено 39 новых случаев COVID-19. В результате осложнений коронавируса один человек умер.

Всего в Украине за сутки выявлено 4348 новых заболевших коронавирусом. 90 человек умерли от осложнений.

Лидерами по росту заражений в Украине являются Харьковская область - 487 случаев COVID-19, Киев - 355 новых случаев, Полтавская область - 305 заболевших.

По словам министра Охраны Здоровья Украины Максима Степанова, на утро 6 октября 17585 человек госпитализированы с коронавирусом или с подозрением на COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 234 584 случаев COVID-19.