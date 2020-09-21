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Российские террористы вернули автобусы из оккупированного Луганска на КПВВ в Станице

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

После вчерашнего открытия КПВВ в Станице Луганской российские террористы вернули постоянный автобусный маршрут из оккупированного Луганска до моста в Станице.

Автобусные маршруты «Луганск АС-1» – с/т «Северский Донец», «квартал 50-летия Октября Луганска» – с/т «Северский Донец» и «Николаевский разъезд» – с/т «Северский Донец» возобновлены.
Движение автобусов на указанных маршрутах возобновлено из-за открытия пункта пропуска «Станица Луганская».

Напомним - вчера с украинской стороны был в 9:00 начат пропуск граждан на оккупированные территории Луганской области. Тем не менее российские оккупанты держали людей до 11:00.

Также боевики отменили автобусные маршруты и своевременно не вернули их на линию, связывающую КПВВ и оккупированный Луганск.


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