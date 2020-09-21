Российские террористы дважды нарушили перемирие на Донбассе

5 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Донецкой области вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.

В обоих случаях, по мнению штаба ООС, обстрелы были осуществлены неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.