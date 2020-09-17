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Из Украины в оккупированный Донецк ежемесячно поставляли наркотики на 2,5 млн гривень

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков на временно оккупированные территории Донецкой области транзитом через Россию.

По данным предварительного следствия, наркобизнес наладил житель временно оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения.

С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию РФ, где продавал часть «товара». По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 миллиона гривень в месяц.

Задержали организатора контрабанды  на пункте пропуска «Гоптовка» во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона, которые контрабандист спрятал в обшивке автомобиля.

Стоимость изъятого «товара» по ценам черного рынка составляет 600 тысяч гривень.

 

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



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