Российские террористы заблокировали работу КПВВ в Станице Луганской

Оперативная информация о работе КПВВ «Станица Луганская» - пропуск граждан запрещен со стороны оккупированных территорий. Также российские оккупанты отменили автобусы от КПВВ до Луганска.

В 9:00 часов Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию, но где-то в 10.00 оккупанты со своей стороны перекрыли мост и прекратили пропуск людей.

Со стороны оккупированной территории ни одного человека не пересекло КПВВ.

Сейчас на КПВВ находится несколько тысяч человек, но никто из них не может пройти в оккупированный Луганск.