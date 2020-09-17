В Луганской области полиция нашла продуктовые наборы для подкупа на выборах в Кременной

4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в Кременной, полицейскими обнаружены и изъяты продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы города Кременная.

Также полицейскими установлены свидетели происшествия и лица, которые успели получить продукты питания.

Выявить схему удалось благодаря слаженным действиям оперативников Управления уголовного розыска, следователей, спецназовцев и сотрудников Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства открытого по ч. 4 ст. 160 УК Украины «Подкуп избирателя, участника референдума» и направленные на установление всех обстоятельств правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок срок от пяти до семи лет.