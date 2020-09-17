В районе Попасной ночью были новые подпалы травы, в Александровке - верховой пожар тушили авиацией

В районе Попасной вчера ночью фиксировали новые подпалы травы и леса — неизвестные умышленно создавали в Луганской области новые очаги пожаров.

Каксообщил глава Попаснянской военно-гражданской администрации Роман Власенко, эпицентром поджогов является треугольник Горское — Новоивановка — железнодорожная станция «Светланов», где горел валежник, что затрудняло доступ машин ДСНС.

Кроме того, зафиксирован подпал травы в районе КПВВ «Золотое» и ставка БАМ.

Всего в Луганской области за сутки произошло 50 новых пожаров. В настоящее время из 50 новых возгораний не ликвидировано одно.

Продолжается тушение огня наиболее масштабных 3 ячеек:

В Станично-Луганском районе на площади 3060 га. Пожар локализован. Продолжается ликвидация очагов тления леса, сухой травы и камыша возле поселка Нижнетеплое, села Песчаное, пгт Петропавловка, поселок Валуйское, пгт Станица Луганская вблизи улицы Клубная и территория вдоль Северского Донца.

- 2 ячейка: В Новоайдарском и Северодонецком лесоохотничьем хозяйстве на площади 14420 га. Пожар локализован. Проводятся оперативные действия по ликвидации пожара.

- 3 ячейка: пожар в районе с. Смоляниново, с. Александровка, с. Боровеньки на площади 4641 га. Продолжается тушение пожара.

В результате возникновения новых пожаров повреждены 3 дома (1 - Сватово, 1 - Золотое-4, 1 - Белокуракинский р-н, с. Солидарное).