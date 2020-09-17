Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской области

4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли район села Катериновка из стрелкового оружия.

В Донецкой области Авдеевку обстреливали из крупнокалиберного пулемета, Водяное - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

ВСУ огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

5 октября в районе поселка Новолуганское боевики совершили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.