Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской области

Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской областиСегодня, 09:22
4 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области российские террористы обстреляли район села Катериновка из стрелкового оружия.
В Донецкой области Авдеевку обстреливали из крупнокалиберного пулемета, Водяное - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
ВСУ огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
5 октября в районе поселка Новолуганское боевики совершили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.