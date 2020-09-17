Площадь пожара в Луганской области увеличилась до почти 19 тыс. га

Крупный пожар в Луганской области охватил почти 19000 гектаров.

Как сообщает пресс-служба Гослесагентства, в результате пожаров погибли 11 человек и госпитализированы 17 человек, эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет почти 19 000 гектаров.

Также на тушение пожара привлечены 160 работников государственной лесной охраны из Луганского, Харьковского, Сумского и Полтавского ОУЛОХ, 25 пожарных автомобилей, 9 пожарных модулей и 15 тракторов и 17 единиц другой техники.

Во время тушения героически погиб работник Райгородского лесничества ГП «Новоайдарское ЛМГ» — 46-летний мастер леса Василий Авершин.

Кроме того, всего к тушению привлечены 2 тыс. 557 человек и 264 ед. техники, из них от ГСЧС 687 человек личного состава и 158 ед. техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей) в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8 которым в течение 1 октября осуществлено 60 сбросов (246 т воды). Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров.