В Луганской области 49 новых случаев COVID-19 за сутки

1 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4633 заболевшим, умерли 68 человек, выздоровели 2148 человек. Также 1 октября госпитализировано рекордное количество больных - 801 человека.

В Луганской области октября выявлено 49 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество заболевших в Северодонецке, Сватовском районе, Рубежном и Станице Луганской.

Наибольшее количество заболевших по регионам Украины:

Харьковская область - 460 новых случаев (Харьков - 342), 6 летальных.

Киев - 447 новых случаев, 10 летальных.

Днепропетровская область - 334 новых случая, 2 летальных.

Одесская область - 280 новых случаев, 3 летальных.

С начала тестирования в Украине выявлено 217 661 случаев коронавируса, 4261 больной умер, 96591 человек выздоровел.

Во всем мире выявлено более 34 миллионов заболевших COVID-19, из них умерли более 1 миллиона.