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Российские террористы обстреляли Станицу Луганскую и Орехово

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

1 октября российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в зонах ответственности украинских подразделений.

Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку Орехово 

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

В частности, с начала текущих суток, 2 октября, Вооруженные формирования Российской Федерации также два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка.

На этом участке противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников нет.


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