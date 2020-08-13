Штаб ООС ограничил въезд на Донбасс из Харьковской и Днепропетровской областей

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением COVID-19, в соответствии с решением командующего объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 усиливаются меры по профилактике распространения инфекции.

В частности, со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей ограничивается пересечение линии проведения операции Объединенных сил для граждан, не имеющих соответствующих документов, определенных в районе проведения ООС.

При этом стоит отметить, что большинство случаев COVID-19 в Луганской области привезены из России и оккупированных районов и распространились через контакты этих людей. Тем не менее ограничить сообщение решили именно с Украиной.

Также в зоне ООС продолжится контроль перевозчиков и гражданского населения по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений введенных правительством Украины.

В отношении военнослужащих операции Объединенных сил - ужесточены требования соблюдения ими режимно-ограничительных мероприятий карантина, избегание контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.