За сутки в Луганской области выявили 4 случая COVID-19

Четыре новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Луганской области за 30 августа.

Всего с начала тестирования заболевание коронавирусом COVID-19 лабораторно подтвержден у 317 человек.

Из них выздоровели - 191 (три за последние сутки); лечатся - 124 (44 - в стационаре, 80 - амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 26,7%.

В Украине 30 августа, по данным Министерства здравоохранения, выявлен 2141 новый случай.

Всего с начала тестирования выявлено 121 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2557 летальных, 57114 пациентов выздоровели.