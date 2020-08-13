» » В ОП заявили что всеобщая амнистия и особый статус Донбассу - личное мнение Фокина

В ОП заявили что всеобщая амнистия и особый статус Донбассу - личное мнение Фокина

Вчера, 14:37 citynews.net.ua | Напечатать

Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей.

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», - отметил Андрей Ермак.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированные районы.

«Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины», - отметил Андрей Ермак.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:45

Штаб ООС ограничил въезд на Донбасс из Харьковской и Днепропетровской областей

Вчера, 21:38

В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом

Вчера, 15:25

За сутки в Луганской области выявили 4 случая COVID-19

Вчера, 14:37

В ОП заявили что всеобщая амнистия и особый статус Донбассу - личное мнение Фокина

Вчера, 14:30

В Донецкой области будут судить подполковника СБУ за торговлю валютой

Вчера, 14:23

КПВВ в Луганской и Донецкой областях переходят на осенний график работы

Вчера, 09:20

В Украине с 5 сентября официально стартует избирательная кампания

Вчера, 09:08

Российские террористы продолжают минировать позиции ВСУ запрещенными ПОМ-2

30-08-2020, 10:14

В Луганской области выявили 11 новых случаев COVID-19

29-08-2020, 22:10

В Рубежном спецназ штурмовал квартиру с угрожавшим гранатой пьяницей

29-08-2020, 20:07

Умер главный идеолог луганского сепаратизма Виктор Тихонов

29-08-2020, 10:15

В Украине День памяти погибших защитников

Новости Украины:

Вчера, 21:38

В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом

Вчера, 15:17

В Одессе боевики напали на марш «Прайд 2020»

27-08-2020, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

21-08-2020, 08:01

Нацполиция взяла ситуацию с реестрами избирателей Одесской области под свой контроль

18-08-2020, 15:29

Во Львове сгорела женщина в детском саду

18-08-2020, 09:24

В Харькове с 17 августа, усилили карантинные ограничения

14-08-2020, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В ОП заявили что всеобщая амнистия и особый статус Донбассу - личное мнение Фокина » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня